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Прем'єр Румунії подасть у відставку після перемоги ультраправих - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2568 перегляди

Марчел Чолаку, ймовірно, піде у відставку після другого туру виборів. Це сталося після того, як націоналіст Сіміон набрав понад 40% голосів у першому турі.

Прем'єр Румунії подасть у відставку після перемоги ультраправих - Bloomberg

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку має намір подати у відставку після того, як лідер ультраправої опозиції країни Джордж Сіміон здобув переконливу перемогу в першому турі президентських виборів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Чолаку, який очолює правлячу партію cоціал-демократів, готовий піти у відставку після другого туру виборів, що відбудуться 18 травня, повідомило джерело на умовах анонімності.

Зустріч правлячої коаліції запланована на понеділок у Бухаресті.

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Це рішення було ухвалене через день після того, як Джордж Сіміон, націоналіст, який підтримує президента США Дональда Трампа, набрав понад 40% голосів у першому турі президентських виборів.

У другий тур також вийшов ліберальний політик, мер Бухареста Нікушор Дан. Колишній лідер Ліберальної партії Крін Антонеску, якого підтримувала нинішня правляча коаліція, посів третє місце і не потрапляє до другого туру.

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Нагадаємо

У президентських виборах у Румунії перемогу в першому турі з переконливим результатом у 40,96% отримав кандидат Джордж Сіміон, який виступає за припинення допомоги Україні, а також пообіцяв призначити проросійського політика Келіна Джорджеску прем'єр-міністром.

Лілія Набока

Лілія Набока

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