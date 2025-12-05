Правительство усовершенствовало механизм автоматического продления отсрочек от мобилизации для опекунов и попечителей – Минобороны

Кабинет Министров Украины принял решение, целью которого является усовершенствование процедуры автоматического продления отсрочек от призыва во время мобилизации для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство или постоянный уход за совершеннолетними лицами. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщению Минобороны, Правительство уточнило перечень документов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы механизма автоматического продления отсрочек.

В частности, введена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется уход.

Военные контракты, военная подготовка и возможность прохождения службы иностранцами: правительство приняло ряд решений для армии

Наличие этих сведений обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими государственными реестрами.

Введенные изменения должны гарантировать корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан.

Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"