18:15 • 64 просмотра
Переговоры США и Украины по "мирному плану Трампа" продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 4790 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 11119 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 26635 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 23676 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 28854 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40952 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48003 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40825 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 71367 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Правительство усовершенствовало механизм автоматического продления отсрочек от мобилизации для опекунов и попечителей – Минобороны

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру автоматического продления отсрочек от призыва во время мобилизации для опекунов и попечителей. Уточнен перечень документов, необходимых для бесперебойной работы механизма.

Правительство усовершенствовало механизм автоматического продления отсрочек от мобилизации для опекунов и попечителей – Минобороны

Кабинет Министров Украины принял решение, целью которого является усовершенствование процедуры автоматического продления отсрочек от призыва во время мобилизации для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство или постоянный уход за совершеннолетними лицами. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщению Минобороны, Правительство уточнило перечень документов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы механизма автоматического продления отсрочек.

В частности, введена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется уход.

Военные контракты, военная подготовка и возможность прохождения службы иностранцами: правительство приняло ряд решений для армии05.12.25, 18:45 • 1134 просмотра

Наличие этих сведений обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими государственными реестрами.

Введенные изменения должны гарантировать корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан.

Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"28.11.25, 15:03 • 25790 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины