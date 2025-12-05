Уряд удосконалив механізм автоматичного продовження відстрочок від мобілізації для опікунів та доглядачів – Міноборони

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке має на меті вдосконалити процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування чи постійний догляд за повнолітніми особами. Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням Міноборони, Уряд уточнив перелік документів, необхідних для забезпечення безперебійної роботи механізму автоматичного продовження відстрочок.

Зокрема, введено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється догляд.

Наявність цих відомостей забезпечить ефективну електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими державними реєстрами.

Запроваджені зміни мають гарантувати коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян.

