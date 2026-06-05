Правительство упростило возвращение молодежи с временно оккупированных территорий
Киев • УНН
Правительство упрощает возвращение молодежи из оккупации без документов в реестрах. Оформить удостоверение можно бесплатно через определенные дипломатические учреждения.
Кабмин упростил возвращение молодежи с временно оккупированных территорий. Теперь получить удостоверение личности на возвращение в Украину можно даже при отсутствии упоминаний о человеке в государственных реестрах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Правительство запускает годовой экспериментальный проект, который позволит оформлять удостоверение личности на возвращение в Украину гражданам, родившимся после 24 августа 1991 года на временно оккупированной территории, даже если информация о них отсутствует в государственных реестрах
Оформить документ можно будет через определенные зарубежные дипломатические учреждения Украины, в частности в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах. Для установления личности будут использовать государственные реестры, а если этого недостаточно — подтверждение от близких родственников, в том числе по видеосвязи.
Как подчеркнула Свириденко, это решение охватывает людей, которые из-за оккупации оказались без действующих украинских документов и фактически потеряли возможность легально вернуться в Украину.
Оформить удостоверение в определенных дипучреждениях можно будет бесплатно, уточнила глава правительства. Для детей до 16 лет обращение смогут подавать родители или законные представители.
По словам Свириденко, на практике это означает, что больше наших граждан смогут выехать из оккупации или с территории россии и вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Государство создает для этого понятный и доступный механизм, который будет работать даже в сложных жизненных обстоятельствах, подчеркнула премьер-министр.
С временно оккупированных территорий вернули еще 6 украинских детей02.05.25, 16:11 • 4477 просмотров