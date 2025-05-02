С временно оккупированных территорий вернули еще 6 украинских детей

Директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная сообщила о возвращении семьи, которая длительное время жила в оккупации, имея проблемы со здоровьем, а также девочки и ее мамы, которые отказывались получать документы рф.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Заривная.

Детали

Bring Kids Back UA и Офис Омбудсмана Украины способствовали возвращению на подконтрольную территорию Украины 6 детей.

Еще шестерых детей удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA. - говорится в заметке.

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Согласно информации, среди возвращенных - семья с двумя детьми, которая длительное время жила в оккупации.

Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было. Родители неоднократно пытались выехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей. - информирует Заривная.

Также отмечается история девочки и ее мамы, которые отказались получать документы рф. Из-за этого решения они стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.

Ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации, пишет Заривная.

Напомним

С начала 2024 года в Украину вернули более 200 детей с временно оккупированных территорий. Возвращение детей происходит благодаря программе Save Ukraine и Уполномоченному по правам человека.