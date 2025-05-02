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З тимчасово окупованих територій повернули ще 6 українських дітей

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

В Україну повернули шістьох дітей з окупованих територій, серед яких родина з двома дітьми та дівчинка з мамою, які відмовилися від документів рф.

З тимчасово окупованих територій повернули ще 6 українських дітей

Директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна повідомила про повернення родини, яка тривалий час жила в окупації, маючи проблеми зі здоров’ям, а також дівчинки та її мами, які відмовлялися отримувати документи рф. 

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал Зарівна.

Деталі

Bring Kids Back UA та Офіс Омбудсмана України сприяли поверненню на підконтрольну територію України 6 дітей.  

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

- ідеться у дописі.

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Згідно з інформацією, серед повернених - родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації.

Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади.

- інформує Зарівна.

Також зазначається історія дівчинки та її мами, які відмовились отримувати документи рф. Через це рішення вони стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз. 

Ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації, пише Зарівна.

Нагадаємо

З початку 2024 року в Україну повернули понад 200 дітей з тимчасово окупованих територій. Повернення дітей відбувається завдяки програмі Save Ukraine та Уповноваженому з прав людини.

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