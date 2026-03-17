Правительство расширило перечень критически важных предприятий для нужд ВСУ

Кабинет министров принял постановление, которым расширил критерии определения предприятий критически важными для обеспечения потребностей ВСУ. Речь идет о компаниях, которые выполняют контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №334 от 16 марта 2026 года и пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В соответствии с постановлением, речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, выполняющих контракты о закупке услуг по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию, эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей, а также закупку товаров оборонного назначения, необходимых для ремонта, содержания, эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, заключенные с командованиями видов, отдельных родов сил Вооруженных Сил.

В Минэкономики отметили, что расширение критериев позволит поддержать предприятия, обеспечивающие логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию сектора обороны, а принятие постановления позволит обеспечить стабильную работу предприятий, выполняющих важные оборонные задачи и непосредственно поддерживающих деятельность Вооруженных Сил Украины.

На портале Дія запустили временное бронирование специалистов оборонных предприятий на 45 дней. Услуга доступна даже при наличии нарушений воинского учета.