Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 21191 перегляди
Уряд розширив перелік критично важливих підприємств для потреб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Кабмін дозволив визнавати критично важливими компанії, що перевозять вантажі та ремонтують техніку ЗСУ. Це забезпечить стабільну підтримку сектору оборони.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою розширив критерії визначення підприємств критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Мова йде про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів, ремонту, утримання та експлуатації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових. Про це передає УНН з посиланням на постанову уряду №334 від 16 березня 2026 року та пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Деталі

Відповідно до постанови, йдеться про підприємства, установи та організації, що виконують контракти про закупівлю послуг з перевезення військових вантажів, ремонту, утримання, експлуатації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин, а також закупівлю товарів оборонного призначення, необхідних для ремонту, утримання, експлуатації озброєння, військової та спеціальної техніки, укладені з командуваннями видів, окремих родів сил Збройних Сил.

У Мінекономіки зазначили, що розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони, а ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України.

На порталі Дія запустили тимчасове бронювання фахівців оборонних підприємств на 45 днів. Послуга доступна навіть за наявності порушень військового обліку.

Павло Башинський

