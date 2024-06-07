Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт

Правительство планирует изменение методики расчета лимитов на электроэнергию, принимая во внимание соотношение между критической инфраструктурой и жилыми домами, для установления более справедливых графиков ограничения на электричество. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 энергетический эксперт, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, пишет УНН.

Детали

"Наконец вчера правительство нас услышало и изменило так называемую формулу расчета лимитов... В первую очередь лимиты приходились по количеству приборов учета у бытовых потребителей. Такие города, как Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, имеют наибольшее количество критической инфраструктуры и крупного бизнеса", - указал Игнатьев.

Мы доводили до правительства, как эксперты, что необходимо сделать соотношение между количеством объектов критической инфраструктуры и количеством бытовых потребителей и через это соотношение доводить лимиты до области... Сейчас правительство пересматривает эту методику. И в ближайшие недели эта методика будет принята. И будем надеяться, что во всех регионах будут более-менее одинаковые графики ограничений конечного потребителя - сказал эксперт.

Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго