Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго

В результате ночной атаки российских войск пораженных объектов энергетики нет, заявил в эфире телемарафона в пятницу заместитель министра энергетики Николай Колесник, пишет УНН.

К счастью, за счет последней атаки нет пораженных объектов энергетики - сказал Колесник.

Однако, по его словам, есть понимание, что враг не оставляет надежды обстрела объектов гражданской энергетической инфраструктуры. "Его цель - тотальный блэкаут, поэтому мы должны учитывать все возможные сценарии", - отметил замминистра.

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