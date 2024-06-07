Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго
В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых
На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики
Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины
Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области
Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА
В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие
Зеленский на следующей неделе посетит Германию
В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб
Популярные
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией
Публикации
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго
В результате ночного обстрела российских войск объекты энергетики не пострадали, но враг не оставляет надежды на обстрел гражданской энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.
В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых
За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, гипермаркет, гаражи и автомобили, 4 человека получили ранения, а 3 беспилотника были сбиты силами ПВО.
На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики
В большинстве регионов без осадков, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/сек, при температуре от 12° до 31° в зависимости от региона.
Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 516 080 человек личного состава и 7834 танков.
Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины
В ночь на 7 июня польские истребители и истребители союзников были подняты по тревоге из-за интенсивных ударов российских ракет и беспилотников по Западной Украине.
Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области
В течение дня оккупанты нанесли 434 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА
Военно-воздушные силы Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российской воздушной атаки на объекты критически важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие
Семь рабочих получили ранения в результате взрыва на судоверфи в Осаке, Япония, во время сварочных и очистных работ с использованием газа.
Зеленский на следующей неделе посетит Германию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию 11 июня, чтобы выступить в парламенте Германии и принять участие в конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством иностранных дел Германии.
В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб
По данным Генерального штаба, в Черном море находится 1 вражеский корабль, а в Азовском - 10, с 3 носителями крылатых ракет "Калибр", способных запускать до 24 ракет.