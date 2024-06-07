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Уражених об'єктів енергетики внаслідок нічної атаки рф немає - Міненерго

Київ • УНН

 • 23418 перегляди

В результаті нічного обстрілу російських військ об'єкти енергетики не постраждали, але ворог не полишає надії на обстріл цивільної енергетичної інфраструктури з метою повного знеструмлення.

Внаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає, заявив в ефірі телемарафону у п'ятницю заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише УНН.

На щастя, за рахунок останньої атаки немає уражених об'єктів енергетики

- сказав Колісник.

Проте, з його слів, є розуміння, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. "Його мета - тотальний блекаут, тому ми повинні враховувати всі можливі сценарії", - зазначив заступник міністра.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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