Уряд перегляне розрахунок лімітів на електроенергію - експерт
Київ • УНН
Уряд, як очікується, перегляне формулу розрахунку лімітів на електроенергію, беручи до уваги співвідношення між об'єктами критичної інфраструктури та побутовими споживачами в кожному регіоні, з метою встановлення більш справедливих графіків обмеження електроенергії в регіонах, у найближчі тижні.
Уряд планує зміни методики розрахунку лімітів на електроенергію, беручи до уваги співвідношення між критичною інфраструктурою та житловими будинкам, для встановлення більш справедливих графіків обмеження на електрику. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, пише УНН.
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"Нарешті вчора уряд нас почув і змінив так звану формулу розрахунку лімітів. У першу чергу ліміти доводилися за кількістю приладів обліку у побутових споживачів. Такі міста, як Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, мають найбільшу кількість критичної інфраструктури і великого бізнесу", - вказав Ігнатьєв.
Ми доводили уряду, як експерти, що необхідно зробити співвідношення між кількістю об'єктів критичної інфраструктури і кількістю побутових споживачів, і через це співвідношення доводити ліміти до області... Наразі уряд переглядає цю методику. І найближчими тижнями ця методика буде прийнята. І будемо сподіватися, що у всіх регіонах буде більше-менш однакові графіки обмежень кінцевого споживача
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