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Собранные на UNITED24 средства направили на оборудование и генераторы для детских садов и учреждений профтехобразования в прифронтовых регионах

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Кабмин выделяет 41,1 млн грн из UNITED24 на компьютеры, мебель и генераторы для образовательных учреждений. Средства распределят между Запорожской, Одесской и Харьковской областями.

Собранные на UNITED24 средства направили на оборудование и генераторы для детских садов и учреждений профтехобразования в прифронтовых регионах

Кабинет министров направит 41,1 млн грн на закупку компьютерного оборудования, программного обеспечения, мебели и необходимых средств обучения, а также приобретение и установку генераторов для учреждений образования в прифронтовых регионах. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН. 

Направляем 41,1 млн грн из средств, собранных через UNITED24, на обустройство образовательной среды и резервное питание учреждений образования в прифронтовых регионах

- сообщил Корецкий.

По его словам, 30,7 млн гривен направят учреждениям дошкольного образования Запорожской, Одесской и Харьковской областей на закупку компьютерного оборудования, программного обеспечения, мебели и необходимых средств обучения.

Еще 10,4 млн гривен - на приобретение и установку генераторов в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования Запорожской области.

Общины должны оперативно провести соответствующие закупки, чтобы обеспечить образовательный процесс на надлежащем уровне

- добавил Корецкий.

Дополнение

В соответствии с постановлением №1017 правительство осуществило распределение остатка средств специального фонда государственного бюджета, источником формирования которого были средства, полученные в 2025 году на счет для удовлетворения потребностей образования и науки, на нужды обеспечения безопасной образовательной среды для закупки и установки генераторов. 

В соответствии с постановлением Запорожская область получит 9 млн 750 тыс. гривен на закупку и установку независимых источников электроэнергии. 

Остальные средства направят на закупку средств обучения и оборудования, мебели для защитных сооружений гражданской защиты, компьютерного оборудования и программного обеспечения для Запорожской, Одесской и Харьковской областей. 

В документе отмечается, что требования к компьютерному оборудованию определяются в соответствии с типовым перечнем компьютерного оборудования для учреждений дошкольного, общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования, утвержденным МОН.  

Требования к материально-техническому, учебно-методическому и информационному обеспечению учреждений дошкольного образования определяются в соответствии с ориентировочными перечнями, утвержденными МОН. 

Требования к мебели определяются в соответствии с санитарным законодательством и государственными стандартами. 

Во время закупки средств обучения и оборудования соответствующие органы местного самоуправления учитывают площадь помещений учреждений образования, а также обеспечивают обязательное использование приобретенных средств обучения и оборудования в образовательном процессе. 

Напомним

Кабинет министров выделил 2,3 млрд гривен на поддержку прифронтовых общин. Средства будут направлены на поддержку людей, которые работают в чрезвычайно сложных условиях, - работников сферы образования, медиков, социальных работников. 

Павел Башинский

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