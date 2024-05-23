Правительство хочет повысить НДС и военные сборы - СМИ

Минфин разрабатывает законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора и (НДС). Запланированные изменения включают возможное повышение ставок этих налогов, а также введение военного сбора для ФЛП. Пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Министерство финансов разрабатывает законопроект, предусматривающий повышение военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили четверо депутатов из экономического блока Рады и высокопоставленный чиновник в Кабмине.

Заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк подтвердил подготовку документа, но отметил, что не знаком с его деталями.

Два депутата из бюджетного и финансового комитетов также утверждают, что планируется введение военного сбора для ФЛП.

Напомним

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