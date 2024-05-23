Уряд хоче підвищити ПДВ та військові збори - ЗМІ
Київ • УНН
Міністерство фінансів розробляє законопроєкт про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ), а також запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців.
Мінфін розробляє законопроєкт, який передбачає збільшення військового збору та (ПДВ). Заплановані зміни включають можливе підвищення ставок цих податків, а також введення військового збору для ФОПів. Пише УНН з посиланням на Forbes.
Деталі
Міністерство фінансів розробляє законопроєкт, що передбачає підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомили четверо депутатів з економічного блоку Ради та високопосадовець у Кабміні.
Заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк підтвердив підготовку документа, але зазначив, що не обізнаний з його деталями.
Два депутати з бюджетного та фінансового комітетів також стверджують, що планується введення військового збору для ФОПів.
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