Уряд хоче підвищити ПДВ та військові збори - ЗМІ

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Київ • УНН

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Міністерство фінансів розробляє законопроєкт про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ), а також запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців.

Мінфін розробляє законопроєкт, який передбачає збільшення військового збору та (ПДВ). Заплановані зміни включають можливе підвищення ставок цих податків, а також введення військового збору для ФОПів. Пише УНН з посиланням на Forbes.

Деталі

Міністерство фінансів розробляє законопроєкт, що передбачає підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомили четверо депутатів з економічного блоку Ради та високопосадовець у Кабміні.

Заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк підтвердив підготовку документа, але зазначив, що не обізнаний з його деталями.

Два депутати з бюджетного та фінансового комітетів також стверджують, що планується введення військового збору для ФОПів.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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