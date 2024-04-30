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У Харкові скасували деякі податки для бізнесу – Терехов

У Харкові скасували деякі податки для бізнесу – Терехов

Київ • УНН

 • 20807 перегляди

Харків скасував податки на землю та нерухомість для бізнесу, щоб допомогти йому залишитися та працювати в місті.

У Харкові скасували податки на землю та на нерухомість для бізнесу, аби він залишився у місті та функціонував. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, передає УНН.

Тільки що закінчилась сесія міської ради, де було прийняте безпрецедентне рішення - ми скасували податки для бізнесу, для того, щоб вони мали обігові кошти та залишались працювати у Харкові

- зазначив Терехов.

Він зазначив, що це стосується податку на землю та на нерухомість.

У нас є певна домовленість з урядом, щодо компенсації цих податків у міську скарбницю

- додав він.

Нагадаємо

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Ірина Колеснік

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