В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  230 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  101494 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  136177 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  146430 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203389 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168279 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187087 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161201 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143015 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  127009 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

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Движение грузовиков после снятия блокады на границе с Польшей значительно интенсифицировалось, на ПП "Ягодин" проезжает 1300 грузовиков

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29 апреля 2024, 11:08  •  170059 просмотра
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  310395 просмотра

В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов

Харьков отменил налоги на землю и недвижимость для бизнеса, чтобы помочь ему остаться и работать в городе.

Общество •   •  7716 просмотра
В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов

Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин показал момент удара по Одессе российской баллистической ракетой "Искандер", в результате чего 5 человек погибли и 23 получили ранения, в том числе тяжело ранена 4-летняя девочка.

Война •   •  13829 просмотра
Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом

Удар авиабомбами по Харькову: в ГСЧС показали последствия

Вражеские авиабомбы попали в гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здания. Также горели частные гаражи.

Война •   •  12365 просмотра
Удар авиабомбами по Харькову: в ГСЧС показали последствия

Движение грузовиков после снятия блокады на границе с Польшей значительно интенсифицировалось, на ПП "Ягодин" проезжает 1300 грузовиков

После снятия блокады польских фермеров движение на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе активизировалось: за сутки через пункт пропуска "Ягодин" в обоих направлениях проезжает 1300 грузовиков.

Общество •   •  11088 просмотра
Движение грузовиков после снятия блокады на границе с Польшей значительно интенсифицировалось, на ПП "Ягодин" проезжает 1300 грузовиков

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

В мае зрителей ждет ряд новых сериалов, которые расскажут разнообразные истории: драма об олигархе из Атланты, которому грозит банкротство, историческая драма об Освенциме, анимационная антология "Звездных войн", фантастический триллер о параллельных реальностях, документальный фильм о мошеннике в Голливуде и другие премьеры.

Культура •   •  20973 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

Стефанишина: принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, но временно приостановила консульское обслуживание для них из-за нового закона о военной службе и мобилизации.

Наши за границей •   •  9984 просмотра
Стефанишина: принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет

В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае

Атака украинских беспилотников на российский аэродром в Краснодарском крае повредила самолеты и топливные склады, что заставило россию рассредоточить истребители и передислоцировать средства противовоздушной обороны.

Война •   •  16823 просмотра
В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае

Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

В Харькове россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате атаки один человек погиб и 9 получили ранения.

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Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

Столтенберг пояснил, что проблема с приглашением Украины в НАТО заключается в том, что для этого нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует.

политика •   •  17390 просмотра
Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"

OMV инициирует арбитражное разбирательство против "Газпрома".

Новости Мира •   •  14155 просмотра
Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"