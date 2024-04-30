В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов

В Харькове отменили налоги на землю и на недвижимость для бизнеса, чтобы он остался в городе и функционировал. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Только что закончилась сессия городского совета, где было принято беспрецедентное решение - мы отменили налоги для бизнеса, для того, чтобы они имели оборотные средства и оставались работать в Харькове - отметил Терехов.

Он отметил, что это касается налога на землю и на недвижимость.

У нас есть определенная договоренность с правительством, о компенсации этих налогов в городскую казну - добавил он.

Напомним

Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.

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