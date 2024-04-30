В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города

В Харькове переименовали станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал" и еще более 360 топонимов города. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление горсовета города.

Детали

Теперь станция метро "Пушкинская" называется "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" - "Вокзальная".

Всего сегодня городской голова Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о переименовании 367 топонимов, названия которых связаны с РФ.

В частности, улица Менделеева теперь называется Учебной, улица Осетинская - улицей Варсавинской, а улица Крылова - Археологов.

Кроме того, переулок Вологодский переименовали в Английский, а улицу Вологодскую - в Британскую. Переулок Дагестанский отныне носит название Бориславский, а переулок Желябова - Милосердия.

В Харькове назвали въезд в честь военного летчика Джуса и переименовали ряд улиц, связанных с россией

Также улица Новгородская стала Европейской, улица Нижегородская - Писательской, переулок Новороссийский - Лановым, улицу Петрозаводскую переименовали в Эстонскую, а одноименный переулок теперь носит название Таллиннский.

Полный список всех переименованных топонимов можно просмотреть по ссылке.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в старый знак станции "Пушкинская" снят в харьковском метрополитене в рамках дерусификации.