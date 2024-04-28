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У Харківському метро демонтували стару назву станції - "Пушкінська"

У Харківському метро демонтували стару назву станції - "Пушкінська"

Київ • УНН

 • 26183 перегляди

Старий знак станції "Пушкінська" знято в харківському метрополітені в рамках дерусифікації.

На одній із станцій харківського метро вже зняли стару табличку із назвою "Пушкінська". Про це повідомили у одному із місцевий телеграм каналів, пише УНН.

Деталі

Раніше комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища підтримала перейменування "Пушкінської" на "Ярослава Мудрого".

Під час громадського обговорення, який провів перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак було розглянуто перейменування 367 топонімів.

Зокрема:

  • вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова;
  • вулицю Бакуніна - вулицею Багатою;
  • вулицю Васнєцова - вулицею Всеволода Нестайка;
  • вулицю Сибірську - вулицею Поліською;
  • провулок Красноярський - провулком Юрія Вороного.

Нагадаємо

У Харкові дерусифікували 18 вулиць і назвали в'їзд на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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