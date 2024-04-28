У Харківському метро демонтували стару назву станції - "Пушкінська"
Київ • УНН
Старий знак станції "Пушкінська" знято в харківському метрополітені в рамках дерусифікації.
На одній із станцій харківського метро вже зняли стару табличку із назвою "Пушкінська". Про це повідомили у одному із місцевий телеграм каналів, пише УНН.
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Раніше комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища підтримала перейменування "Пушкінської" на "Ярослава Мудрого".
Під час громадського обговорення, який провів перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак було розглянуто перейменування 367 топонімів.
Зокрема:
- вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова;
- вулицю Бакуніна - вулицею Багатою;
- вулицю Васнєцова - вулицею Всеволода Нестайка;
- вулицю Сибірську - вулицею Поліською;
- провулок Красноярський - провулком Юрія Вороного.
Нагадаємо
У Харкові дерусифікували 18 вулиць і назвали в'їзд на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус".