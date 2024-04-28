В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

На одной из станций харьковского метро уже сняли старую табличку с названием "Пушкинская". Об этом сообщили в одном из местный телеграмм каналов, пишет УНН.

Детали

Ранее комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды поддержала переименование "Пушкинской" на "Ярослава Мудрого".

Во время общественного обсуждения, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак было рассмотрено переименование 367 топонимов.

В частности:

улицу Аэрофлотскую назвать улицей Антонова;

улицу Бакунина - улицей Богатой;



улицу Васнецова - улицей Всеволода Нестайко;



улицу Сибирскую - улицей Полесской;



переулок Красноярский - переулком Юрия Вороного.



Напомним

В Харькове дерусифицировали 18 улиц и назвали въезд в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус".