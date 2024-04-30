У Харкові перейменували станцію метро "Пушкінська" та ще понад 300 топонімів міста
Київ • УНН
Харків перейменував 367 топонімів, пов'язаних з росією, включаючи станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал", в рамках зусиль з дерусифікації.
У Харкові перейменували станції метро "Пушкінська" й "Південний вокзал" та ще понад 360 топонімів міста. Про це пише УНН з посиланням на заяву міськради міста.
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Тепер станція метро "Пушкінська" має назву "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" — "Вокзальна".
Загалом сьогодні міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про перейменування 367 топонімів, назви яких повʼязані з рф.
Зокрема, вулиця Менделєєва тепер називається Навчальною, вулиця Осетинська — вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова — Археологів.
Крім того, провулок Вологодський перейменували на Англійський, а вулицю Вологодську — на Британську. Провулок Дагестанський віднині носить назву Бориславський, а провулок Желябова — Милосердя.
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Також вулиця Новгородська стала Європейською, вулиця Нижегородська — Письменницькою, провулок Новоросійський — Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.
Повний список усіх перейменованих топонімів можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в старий знак станції "Пушкінська" знято в харківському метрополітені в рамках дерусифікації.