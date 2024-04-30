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У Харкові перейменували станцію метро "Пушкінська" та ще понад 300 топонімів міста

У Харкові перейменували станцію метро "Пушкінська" та ще понад 300 топонімів міста

Київ • УНН

 • 43699 перегляди

Харків перейменував 367 топонімів, пов'язаних з росією, включаючи станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал", в рамках зусиль з дерусифікації.

У Харкові перейменували станції метро "Пушкінська" й "Південний вокзал" та ще понад 360 топонімів міста. Про це пише УНН з посиланням на заяву міськради міста. 

Деталі 

Тепер станція метро "Пушкінська" має назву "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" — "Вокзальна".

Загалом сьогодні міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про перейменування 367 топонімів, назви яких повʼязані з рф.

Зокрема, вулиця Менделєєва тепер називається Навчальною, вулиця Осетинська — вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова — Археологів.

Крім того, провулок Вологодський перейменували на Англійський, а вулицю Вологодську — на Британську. Провулок Дагестанський віднині носить назву Бориславський, а провулок Желябова — Милосердя.

У Харкові назвали в'їзд на честь військового льотчика Джуса та перейменували низку вулиць, пов'язаних з росією02.04.24, 14:27 • 25561 перегляд

Також вулиця Новгородська стала Європейською, вулиця Нижегородська — Письменницькою, провулок Новоросійський — Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.

Повний список усіх перейменованих топонімів можна переглянути за посиланням

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в старий знак станції "Пушкінська" знято в харківському метрополітені в рамках дерусифікації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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