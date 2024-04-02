В Харькове назвали въезд в честь военного летчика Джуса и переименовали ряд улиц, связанных с россией

В городе Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором. Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает УНН.

Детали

Распоряжение о переименовании российских и имперских топонимов подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Отмечается, что улица Бакулина теперь называется улицей Евгения Енина - в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, который погиб в авиакатастрофе в Броварах.

Улица Беломорская получила название Финская, а улица Байкальская стала улицей Снежной.

Переулок Кронштадтский переименовали в переулок Млечный, а улицу Кронштадтскую - в улицу Литовскую.

Переулок Алтайский получил название переулок Ветряной, а въезд Тринклера переименовали во въезд Глисада Джуса (в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус").

Также улица Красноуральская стала улицей Низинной, улица Иртышская - улицей Мерлинской, переулок Иртышский - переулком Чепельским, улицу Ижевскую переименовали в улицу Сахарную, а одноименный переулок носит название Зажиточного. Переулок Кольский отныне будет называться переулком Червоной Руты, переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский, а переулок Ельнинский - в переулок Красочный.

Кроме того, улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок - Скандинавским, а въезд - Лирницким.

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