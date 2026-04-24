Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
6.2м/с
30%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Барт Де Вевер
Кристен Михаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Кипр
Донецкая область
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ATACMS
The New York Times

Позиции кириенко в рф слабеют из-за провалов на выборах в Молдове и Венгрии - разведка

Киев • УНН

 • 226 просмотра

СВР Украины сообщает о потере контроля со стороны сергея кириенко над политическими процессами. Силовой блок фсб перехватывает управление цифровой средой рф.

Позиции кириенко в рф слабеют из-за провалов на выборах в Молдове и Венгрии - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации президента рф, бывшего премьер-министра сергея кириенко после серии внешнеполитических провалов - в частности, речь идет о результатах выборов в Молдове и Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Провалы кириенко разрушили его ключевое аппаратное преимущество - репутацию эффективного менеджера политических процессов.

В результате сформировалась конфигурация, в которой кириенко сохраняет формальную ответственность за политическую стабильность и избирательные результаты, но стремительно теряет контроль над средой, в которой эти результаты должны достигаться. Это создает предпосылки для жесткого внутриэлитного конфликта и перераспределения полномочий в пользу силового блока

- заявили в СВР.

Как отметили в украинской внешней разведке, после Молдовы и Венгрии кириенко перестает быть "незаменимым", а его оппоненты получают аргумент, что его модель больше не работает ни внешне, ни внутри.

Этот момент сразу был использован силовым блоком. фсб, прежде всего через вторую службу под руководством алексея седова, начала системно перехватывать контроль над цифровой средой. То, что раньше было инструментом политического управления - Telegram, информационные сети, полуконтролируемые каналы коммуникации, начало замещаться жесткой моделью полного контроля. Блокировка Telegram, атаки на VPN, давление на платежные системы и продвижение MAX стали инструментом вытеснения политического блока из ключевой сферы влияния

- говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Социальная сеть
Столкновения
Telegram
Служба внешней разведки Украины
Венгрия
Молдова