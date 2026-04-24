В россии началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации президента рф, бывшего премьер-министра сергея кириенко после серии внешнеполитических провалов - в частности, речь идет о результатах выборов в Молдове и Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Провалы кириенко разрушили его ключевое аппаратное преимущество - репутацию эффективного менеджера политических процессов.

В результате сформировалась конфигурация, в которой кириенко сохраняет формальную ответственность за политическую стабильность и избирательные результаты, но стремительно теряет контроль над средой, в которой эти результаты должны достигаться. Это создает предпосылки для жесткого внутриэлитного конфликта и перераспределения полномочий в пользу силового блока - заявили в СВР.

Как отметили в украинской внешней разведке, после Молдовы и Венгрии кириенко перестает быть "незаменимым", а его оппоненты получают аргумент, что его модель больше не работает ни внешне, ни внутри.

Этот момент сразу был использован силовым блоком. фсб, прежде всего через вторую службу под руководством алексея седова, начала системно перехватывать контроль над цифровой средой. То, что раньше было инструментом политического управления - Telegram, информационные сети, полуконтролируемые каналы коммуникации, начало замещаться жесткой моделью полного контроля. Блокировка Telegram, атаки на VPN, давление на платежные системы и продвижение MAX стали инструментом вытеснения политического блока из ключевой сферы влияния - говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

