Пожар в колледже в Одессе: в облуправлении ГСЧС проходят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В связи с пожаром в колледже в Одессе следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в здании ГУ ГСЧС в Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГБР.
"Пока проходят обыски, следователи находятся там (в здании ГУ ГСЧС в Одесской области - ред.)", - отметили в ГБР.
На вопрос журналиста, связанны ли обыски с пожаром в Одесском колледже в ГБР отметили: "Безусловно".
Как ранее сообщал УНН, проверка здания колледжа в Одессе последний раз происходила в 2014 году.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Известно о 16 погибших.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.
У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, из них отправили под домашний арест.
На месте смертельного пожара в одесском колледже были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.