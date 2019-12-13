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Пожар в колледже в Одессе: в облуправлении ГСЧС проходят обыски

Пожар в колледже в Одессе: в облуправлении ГСЧС проходят обыски

Киев  •  УНН

 • 18014 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В связи с пожаром в колледже в Одессе следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в здании ГУ ГСЧС в Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГБР.

"Пока проходят обыски, следователи находятся там (в здании ГУ ГСЧС в Одесской области - ред.)", - отметили в ГБР.

На вопрос журналиста, связанны ли обыски с пожаром в Одесском колледже в ГБР отметили: "Безусловно".

Как ранее сообщал УНН, проверка здания колледжа в Одессе последний раз происходила в 2014 году.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, из них отправили под домашний арест.

На месте смертельного пожара в одесском колледже были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.

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