Пожежа у коледжі в Одесі: фрагменти електропроводки направили на експертизу

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На місці смертельної пожежі в одеському коледжі слідчі завершили першочерговий огляд, були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки, також для встановлення осіб загиблих призначено генетичну експертизу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.