Пожежа у коледжі в Одесі: фрагменти електропроводки направили на експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На місці смертельної пожежі в одеському коледжі слідчі завершили першочерговий огляд, були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки, також для встановлення осіб загиблих призначено генетичну експертизу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
"Станом на 12-те грудня першочерговий огляд місця події слідчими завершено. Після надання дозволу працівниками ДСНС він буде продовжений", - сказав заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет.
Також вказано, що під час огляду місця трагедії, який слідчі розпочали ще 5-го грудня, "були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки".
"Також на місці пожежі були виявлені залишки чотирнадцяти людських тіл. Станом на сьогодні офіційно впізнано лише чотири особи. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експертизи", - зазначили у поліції.
Водночас екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram заявив, що у справі "трагедії в Одесі слідчі встановили, що пожежа почалася від обігрівача (дуйки), який забули вимкнути в одному з кабінетів. Водночас встановлено, що один із запасних пожежних виходів був наглухо закритий, а інший взагалі закладено цеглою". Утім, наразі ця інформація не підтверджена.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.