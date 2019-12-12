Пожар в колледже в Одессе: фрагменты электропроводки направили на экспертизу

"По состоянию на 12-е декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершен. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен", - сказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

Также указано, что при осмотре места трагедии, который следователи начали еще 5 декабря, "были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки".

"Также на месте пожара были обнаружены остатки четырнадцати человеческих тел. На сегодня официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы", - отметили в полиции.

В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram заявил, что по делу "трагедии в Одессе следователи установили, что пожар начался от обогревателя (дуйки), который забыли выключить в одном из кабинетов. В то же время установлено, что один из запасных пожарных выходов был наглухо закрыт, а другой вообще заложен кирпичом". Впрочем, пока эта информация не подтверждена.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.