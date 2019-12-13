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Пожежа у коледжі в Одесі: в облуправлінні ДСНС проходять обшуки

Пожежа у коледжі в Одесі: в облуправлінні ДСНС проходять обшуки

Київ • УНН

 • 18014 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У зв’язку з пожежею у коледжі в Одесі слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у будівлі ГУ ДСНС в Одеській області. Про це кореспонденту УНН повідомили у ДБР.

“Поки проходять обшуки, слідчі знаходяться там (у будівлі ГУ ДСНС в Одеській області — ред.)”, — зазначили у ДБР.

На запитання журналіста, чи пов’язані обшуки з пожежею в Одеському коледжі у ДБР зазначили: “Безумовно”.

Як раніше повідомляв УНН, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 16 загиблих.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.

У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, з них відправили під домашній арешт

На місці смертельної пожежі в одеському коледжі були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки.

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