Пожежа у коледжі в Одесі: в облуправлінні ДСНС проходять обшуки

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У зв’язку з пожежею у коледжі в Одесі слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у будівлі ГУ ДСНС в Одеській області. Про це кореспонденту УНН повідомили у ДБР.