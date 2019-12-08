Перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дізнався, що будівля одеського коледжу, де відбулася масштабна пожежа, під час якої загинули (станом на ранок 8 грудня) 10 людей, востаннє перевірялася 5 років тому - у червні 2014 року. Про це повідомив голова Кабміну у своєму Telegram, інформує УНН.
"З’ясував, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому - у червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо!!", - написав Гончарук.
Також прем'єр повідомив, що за дорученням Президента, до 10 січня Уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вишів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури.
"Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни", - підсумував глава Кабміну.
Також прем'єр заявив, що результати розслідування наслідків пожежі очікуються до 20 грудня.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України прибув до Одеси.
Як повідомлялося раніше, в Україні оголосили траур за загиблими. Станом на ранок 8 грудня, жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб.