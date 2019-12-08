Гончарук прибув до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук здійснив візит до Одеси через пожежу у коледжі, в результаті якої, станом на ранок 8 грудня, загинули 10 осіб. Про це повідомив сам голова Кабміну у Telegram, інформує УНН.
"Прибув до Одеси. Сьогодні ми вшановуємо загиблих унаслідок пожежі. Проте ще 8 людей досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повну підтримку в усьому тим, хто втратив рідних. Прийміть мої щирі співчуття. Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Ми обов’язково розберемося. Результати розслідування — до 20 грудня. Винні понесуть покарання", - повідомив Гончарук.
За словами прем'єра, остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому - у червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки, що, за словами Гончарука, є неприпустимо.
Також Гончарук проінформував, що за дорученням Президента, до 10 січня Уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вишів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Україні оголосили траур за загиблими під час пожежі в одеському коледжі.
Станом на ранок 8 грудня, жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб.