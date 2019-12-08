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Под завалами колледжа в Одессе обнаружены тела еще двух погибших

Под завалами колледжа в Одессе обнаружены тела еще двух погибших

Киев  •  УНН

 • 18336 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня, 8 декабря, под завалами колледжа в Одессе, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работы.

"По состоянию на 9:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - сообщили в ГСЧС.

Всего результате пожара погибло 10 человек.

Так, 4 декабря одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря тело одного человека выявлено во время проведения поисковых работ. 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. Еще три тела обнаружены под завалами 7 декабря. Также 7 декабря в больнице скончался спасатель, который получил травмы во время ликвидации пожара.

Напомним, данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежденный удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция рассматривает две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

В Украине 8 декабря объявлен днем национального траура.

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