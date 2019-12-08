Під завалами коледжу в Одесі виявлено тіла ще двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні, 8 грудня, під завалами коледжу в Одесі, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
“8 грудня о 8.30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують роботи.
“Станом на 9 годину 8 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”, — повідомили у ДСНС.
Всього наслідок пожежі загинуло 10 осіб.
Так, 4 грудня одна жінка померла в лікарні. 5 грудня тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. Ще три тіла виявлено під завалами 7 грудня. Також, 7 грудня у лікарні помер рятувальник, який отримав травми під час ліквідації пожежі.
Нагадаємо, даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.
В Україні 8 грудня оголошено днем національного трауру.