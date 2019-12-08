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Гончарук прибыл в Одессу

Гончарук прибыл в Одессу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершил визит в Одессу из-за пожара в колледже, в результате которой, по состоянию на утро 8 декабря, погибли 10 человек. Об этом сообщил сам глава Кабмина в Telegram, информирует УНН.

"Прибыв в Одессу. Сегодня мы чтим погибших в результате пожара. Однако еще 8 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поисков. Государство окажет полную поддержку во всем тем, кто потерял родных. Примите мои искренние соболезнования. Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Мы обязательно разберемся. Результаты расследования - до 20 декабря. Виновные понесут наказание", - сообщил Гончарук.

Со слов премьера, последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки, что, по словам Гончарука, недопустимо.

Также Гончарук проинформировал, что по поручению Президента, до 10 января Правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском институте.

По состоянию на утро 8 декабря, жертвами пожара официально стали 10 человек.

Украинские Национальные Новости

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