Гончарук розповів, коли очікуються результати розслідування щодо пожежі у Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що перші результати розслідування щодо пожежі у коледжі в місті Одеса, жертвами якої (станом на ранок 8 грудня) стали 10 людей, очікуються до 20 грудня. Про це голова Кабміну повідомив у своєму Telegram, інформує УНН.
"Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Ми обов’язково розберемося. Результати розслідування — до 20 грудня. Винні понесуть покарання", - повідомив Гончарук.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України прибув до Одеси.
Як повідомлялося раніше, в Україні оголосили траур за загиблими. Станом на ранок 8 грудня, жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб.