Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  51954 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  73355 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  98844 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  114334 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138226 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130481 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  191435 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112403 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  178761 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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30 мая 2024, 06:46  •  90336 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Спутниковые снимки показывают, что часть нефтебазы "Кавказ" была повреждена в результате украинского ракетного обстрела.

Война •   •  8662 просмотра
Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Швейцарский волонтер ранен в результате российского обстрела Харьковской области

Волонтер из Швейцарии был ранен в результате российского обстрела в Харьковской области во время выполнения гуманитарной миссии по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.

Война •   •  7837 просмотра
Швейцарский волонтер ранен в результате российского обстрела Харьковской области

5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

"Дэдпул и Росомаха", "Я не киллер", "Бордерлендз", "Ворон" и "плохие парни: Все или ничего". УНН собрал подборку главных кинопремьер этим летом.

Культура •   •  17954 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

На фронте произошло 70 столкновений, на Покровском направлении ситуация остается напряженной - Генштаб

С начала суток 31 мая на фронте было зафиксировано 70 боевых столкновений, причем наиболее интенсивные бои происходили на Покровском направлении, где продолжались 11 из 24 боев.

Война •   •  8532 просмотра
На фронте произошло 70 столкновений, на Покровском направлении ситуация остается напряженной - Генштаб

Мощный ураган накрыл часть россии: известно об одном погибшем и десятках раненых

По меньшей мере 32 человека получили ранения, один был смертельно раздавлен упавшим деревом, а трое госпитализированы в тяжелом состоянии во время урагана с градом, дождем и сильным ветром, который привел к разрушению зданий в Карачаево-Черкесии, россия.

Новости Мира •   •  8345 просмотра
Мощный ураган накрыл часть россии: известно об одном погибшем и десятках раненых

В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

Министерство обороны Украины призывает парламентариев поддержать законопроект о создании военной полиции. В министерстве подчеркивают, что этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции.

Война •   •  11390 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект о создании военной полиции: Минобороны призвало поддержать документ

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

По словам Лубинца, все, кто вернулся сегодня из плена, сообщают, что не видели представителей МККК.

Война •   •  11699 просмотра
Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

По данным ведомства, уже есть рекордное количество зарегистрированных на сдачу единого экзамена для поступления на магистратуру и аспирантуру. Речь о 200 тыс. человек с огромным количеством мужчин старшего возраста.

Общество •   •  12534 просмотра
В МОН заявили о рекордном количестве зарегистрированных на поступление в магистратуру

Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность королю Швеции Карлу XVI Густаву на шведском народу за их неизменную солидарность и поддержку Украины во время его рабочего визита в Королевство Швеция.

Война •   •  13716 просмотра
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги и угрозы нанесения российскими оккупантами ударов баллистическими ракетами.

Война •   •  15376 просмотра
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"