Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Спутниковые снимки нефтебазы "Кавказ", что возле Керчи, свидетельствуют, что в результате украинской ракетной атаки было повреждено часть нефтяного терминала, которая расположена на территории порта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

детали

В распоряжении проекта Радио Свобода "схемы" оказались спутниковые снимки Planet Labs, на которых зафиксированы последствия ракетных ударов утром 31 мая 2024 года.

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Степень поражения сооружения можно оценить, сравнивая снимки 31 мая с фотографиями, которые спутник сделал днем ранее. На последних снимках, кроме повреждений нефтебазы, видно, что из акватории порта убрали большие суда.

Дополнение

По грузообороту порт "Кавказ" -пятый в рф и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска.

В издании добавляют, что нефтебаза в порту "Кавказ" играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные ею территории – Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

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Частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома "Авангард", вследствие ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.

Напомним

В Генштабе заявили, что Сил обороны Украины в ночь на 31 мая поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае рф