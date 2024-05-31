З'явились супутникові фото наслідків українського удару по порту Кавказ у краснодарському краї
Київ • УНН
Супутникові знімки показують, що частина нафтобази "Кавказ" була пошкоджена в результаті українського ракетного обстрілу.
Супутникові знімки нафтобази "Кавказ", що біля Керчі, свідчать, що в результаті української ракетної атаки було пошкоджено частину нафтового термінала, яка розташована на території порту. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
В розпорядженні проєкту Радіо Свобода "Схеми" опинились супутникові знімки Planet Labs, на яких зафіксовано наслідки ракетних ударів вранці 31 травня 2024 року.
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Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше. На останніх знімках, окрім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.
Доповнення
За вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у рф та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська.
У виданні додають, що нафтобаза в порту "Кавказ" відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані нею території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.
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Часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах.
Нагадаємо
У Генштабі заявили, що Сил оборони Україн в ніч на 31 травня уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в краснодарському краї рф