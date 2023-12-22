Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  9578 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  45319 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  58959 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  102061 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  139415 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
  •  152652 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
  •  143208 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  137600 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  136265 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131051 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120137 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112182 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103091 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146261 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143255 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-rastet-na-fone-pokholodaniya-planovikh-otklyuchenii-ne-predviditsya-energetiki

Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 09:45  •  9511 просмотра

Read in English

Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне похолодания

В Украине на фоне похолодания снова начало расти потребление электроэнергии. Сегодня увеличился и импорт электроэнергии из стран Европы. В то же время произведенного электричества хватает для энергоснабжения потребителей. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

Как указано, вчера, 21 декабря, среднесуточная температура снизилась на 1,4°C. Суточный максимум потребления 21 декабря был днем, его показатель был на 1% выше, чем 20 декабря. 

"Зима продолжается, на смену временному потеплению приходит небольшой, но все же мороз. Энергосистема уже испытывает дополнительную нагрузку из-за роста потребления. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - указали в Укрэнерго.

При этом на тепловых электростанциях, как сообщается, после ремонта включили 2 блока.

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей

- сообщили в Укрэнерго.

Как указали в Минэнерго, "применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается".

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 011 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 771 МВт, сообщили в НЭК.

Обесточивание

В центральном регионе действием защиты отключалась высоковольтная линия. Обесточиваний потребителей не зафиксировано, линия в автоматическом режиме возвращена в работу.

На утро 22 декабря обесточены из-за непогоды 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация - на Закарпатье, там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.

А в Харьковской области 190 потребителей страдают без света из-за кражи провода с поврежденных непогодой опор.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской и Черниговской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання, планових відключень не передбачається - енергетики
Electricity consumption in Ukraine is growing amid cold snap, no planned outages expected - energy officials
Новости по теме

Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики

Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне похолодания.

Общество •   •  9511 просмотра
Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики

Экспортировать "черное зерно" станет трудно: опыт Одесской области хотят законодательно распространить на всю Украину

Украина усиливает контроль за экспортом зерна с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения надлежащего документирования и налогообложения, распространяя опыт Одесской области на всю страну.

Экономика •   •  6099 просмотра
Экспортировать "черное зерно" станет трудно: опыт Одесской области хотят законодательно распространить на всю Украину

Умеров обсудил подготовку украинского персонала для F-16 с министром обороны Португалии

Министр обороны Украины обсудил со своим португальским коллегой подготовку украинского персонала для истребителей F-16 и другую помощь для противодействия российской агрессии.

Политика •   •  11006 просмотра
Умеров обсудил подготовку украинского персонала для F-16 с министром обороны Португалии

Уменьшить нагрузку на бизнес: в Украине предлагают упростить санитарные нормы и правила

Межведомственная рабочая группа по вопросам дерегуляции рекомендует отменить значительную часть из проанализированных регуляторных актов с целью облегчения нагрузки на бизнес и содействия экономическому росту.

Экономика •   •  10388 просмотра
Уменьшить нагрузку на бизнес: в Украине предлагают упростить санитарные нормы и правила

"Динамо" сыграет с варшавской "Легией" в первом матче после перерыва в Турции

После отпуска "Динамо" встретится с варшавской "Легией" в Турции 29 января, и это будет заключительный тестовый матч тренировочного сбора "Легии".

Спорт •   •  7704 просмотра
"Динамо" сыграет с варшавской "Легией" в первом матче после перерыва в Турции

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю.

Политика •   •  45319 просмотра
Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона

Обязательство Пентагона выделить оставшиеся один миллиард долларов на оборону Украины предусматривает поддержку Конгресса в выделении дополнительных средств, с акцентом на насущные потребности в вооружении. Представитель Пентагона Райдер заявил, что поддержка Украины также способствует пополнению оборонных запасов США.

Война •   •  12548 просмотра
Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 500 оккупантов

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили более 500 человек личного состава противника и 15 единиц военной техники, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война •   •  11284 просмотра
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 500 оккупантов

Санкции США остановили поставки из российского проекта "Арктик СПГ 2" - Bloomberg

Проект "Арктик СПГ 2" задерживается из-за санкций США, что привело к росту цен на газ в Европе.

Экономика •   •  9389 просмотра
Санкции США остановили поставки из российского проекта "Арктик СПГ 2" - Bloomberg

Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине

СБУ установила личности трех российских военнослужащих, которые совершили военные преступления в Харькове, в частности убийство и расчленение местного фермера. Подозреваемые также грабили имущество, которое пытались вывезти в Россию.

Война •   •  12926 просмотра
Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине