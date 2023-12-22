Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики

В Украине на фоне похолодания снова начало расти потребление электроэнергии. Сегодня увеличился и импорт электроэнергии из стран Европы. В то же время произведенного электричества хватает для энергоснабжения потребителей. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

Как указано, вчера, 21 декабря, среднесуточная температура снизилась на 1,4°C. Суточный максимум потребления 21 декабря был днем, его показатель был на 1% выше, чем 20 декабря.

"Зима продолжается, на смену временному потеплению приходит небольшой, но все же мороз. Энергосистема уже испытывает дополнительную нагрузку из-за роста потребления. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - указали в Укрэнерго.

При этом на тепловых электростанциях, как сообщается, после ремонта включили 2 блока.

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей - сообщили в Укрэнерго.

Как указали в Минэнерго, "применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается".

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 011 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 771 МВт, сообщили в НЭК.

Обесточивание

В центральном регионе действием защиты отключалась высоковольтная линия. Обесточиваний потребителей не зафиксировано, линия в автоматическом режиме возвращена в работу.

На утро 22 декабря обесточены из-за непогоды 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация - на Закарпатье, там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.

А в Харьковской области 190 потребителей страдают без света из-за кражи провода с поврежденных непогодой опор.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской и Черниговской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.