Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне похолодания
В Украине на фоне похолодания снова начало расти потребление электроэнергии. Сегодня увеличился и импорт электроэнергии из стран Европы. В то же время произведенного электричества хватает для энергоснабжения потребителей. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Генерация и потребление
Как указано, вчера, 21 декабря, среднесуточная температура снизилась на 1,4°C. Суточный максимум потребления 21 декабря был днем, его показатель был на 1% выше, чем 20 декабря.
"Зима продолжается, на смену временному потеплению приходит небольшой, но все же мороз. Энергосистема уже испытывает дополнительную нагрузку из-за роста потребления. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - указали в Укрэнерго.
При этом на тепловых электростанциях, как сообщается, после ремонта включили 2 блока.
Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей
Как указали в Минэнерго, "применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается".
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 011 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 771 МВт, сообщили в НЭК.
Обесточивание
В центральном регионе действием защиты отключалась высоковольтная линия. Обесточиваний потребителей не зафиксировано, линия в автоматическом режиме возвращена в работу.
На утро 22 декабря обесточены из-за непогоды 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация - на Закарпатье, там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.
А в Харьковской области 190 потребителей страдают без света из-за кражи провода с поврежденных непогодой опор.
Из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской и Черниговской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.
Потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания, плановых отключений не предвидится - энергетики
Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне похолодания.
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