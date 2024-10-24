В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад. Этот переход должен был стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет дальнейшие переводы.

Однако президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал - и, как говорят источники ВВС, не планирует этого делать, передает УНН.

Законопроект об исчислении времени в Украине №4201, который отменяет сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении 16 июля.

Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна на нем остаться. Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись Президенту. Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.

Как сообщил ВВС Украина собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

Не планирует президент подписывать Error 42: something went wron

А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил, что подписи не будет. «Спикер это протис, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет», - говорит собеседник в Раде. По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики - «вылезли убытки в несколько миллиардов».

К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции вроде «не крадите наши вечера», с которыми выступали украинцы.

Дополнение

После принятия законопроекта №4201 нардеп Алексей Гончаренко внес постановление, которым заблокировал его подписание. Однако в августе этого года Рада отклонила блокирующее постановление об отмене перевода часов.

В итоге в сентябре законопроект об отмене перевода времени в Украине был передан на подпись президенту. В октябре петиция к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов на «летнее» время, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Алексей Гончаренко объясняя необходимость ветировать законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода часов на «летнее» время, заявлял, что это решение не принесет пользы в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая потерянные мощности и постоянные атаки на энергосистему со стороны России.

Поскольку теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью. Вместе с тем из-за «зимнего времени» у Украины будет два часа разницы с Европой, что будет существенно влиять на эффективность сотрудничества с партнерами.

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