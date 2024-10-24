Постійний "зимовий час": Зеленський не планує підписувати закон - ЗМІ

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників переведуть на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення.

Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав - і, як кажуть джерела ВВС, не планує цього робити, передає УНН.

Законопроєкт про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.

Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися. Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.

Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

Не планує президент підписувати - твердить співрозмовник в ОП.

А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив, що підпису не буде. "Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", - каже співрозмовник в Раді. За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки у кілька мільярдів".

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали українці.

Доповнення

Після ухвалення законопроєкту №4201 нардеп Олексій Гончаренко вніс постанову, якою заблокував його підписання. Проте у серпні цього року Рада відхилила блокуючу постанову щодо скасування переведення годинників.

У підсумку у вересня законопроєкт про скасування переведення часу в Україні було передано на підпис президенту. В жовтні петиція до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати законопроєкт №4201, що передбачає скасування переведення годинника на "літній" час, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Олексій Гончаренко пояснюючи необхідність ветувати законопроєкт №4201, що передбачає скасування переведення годинника на "літній" час, заявляв, що це рішення не надасть користі у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на енергосистему з боку росії.

Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени. Разом з тим через "зимовий час" в України буде дві години різниці з Європою, що буде суттєво впливатиме на ефективність співпраці з партнерами.

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