Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за шатдауна в США - СМИ

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Экспорт оружия США на более чем 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины задержан из-за приостановки работы правительства. Это касается поставок ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.

Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за шатдауна в США - СМИ

Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за приостановки работы правительства США. Об этом пишет издание Axios, передает УНН.

Детали

Согласно оценке Государственного департамента, опубликованной Axios, экспорт оружия США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства

- пишет издание. 

Отмечается, что это еще один пример последствий отпусков, приостановки программ и замедления активности в федеральных отделениях, поскольку прекращение работы тянется до 40-го дня.

Это на самом деле очень вредит как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая не позволяет им фактически поставлять многие из этих критически важных возможностей за границу

– заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента. 

По словам чиновника, поставки оружия, включая ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS, для таких союзников, как Дания, Хорватия и Польша, пострадали.

По словам чиновника, незавершенные сделки включают как продажу оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, так и лицензирование частных оборонных компаний США на экспорт оружия.

Напомним

Нынешний шатдаун в США превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2018-2019 годах. Сенат не смог выйти из тупика, но законодатели намекают на возможное соглашение на этой неделе.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Сенат Соединенных Штатов Америки
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дания
Хорватия
Соединённые Штаты
Украина
M142 HIMARS
Польша