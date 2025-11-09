Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за шатдауна в США - СМИ
Киев • УНН
Экспорт оружия США на более чем 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины задержан из-за приостановки работы правительства. Это касается поставок ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.
Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за приостановки работы правительства США. Об этом пишет издание Axios, передает УНН.
Детали
Согласно оценке Государственного департамента, опубликованной Axios, экспорт оружия США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства
Отмечается, что это еще один пример последствий отпусков, приостановки программ и замедления активности в федеральных отделениях, поскольку прекращение работы тянется до 40-го дня.
Это на самом деле очень вредит как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая не позволяет им фактически поставлять многие из этих критически важных возможностей за границу
По словам чиновника, поставки оружия, включая ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS, для таких союзников, как Дания, Хорватия и Польша, пострадали.
По словам чиновника, незавершенные сделки включают как продажу оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, так и лицензирование частных оборонных компаний США на экспорт оружия.
Напомним
Нынешний шатдаун в США превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2018-2019 годах. Сенат не смог выйти из тупика, но законодатели намекают на возможное соглашение на этой неделе.