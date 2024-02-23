Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины

Госпожа посол США Бриджит Бринк показала последствия ночных атак россии и призвала Вашингтон продолжить поддержку Украины. Об этом она написала на своей странице и в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Она рассказала, что этой ночью оккупационные войска рф атаковали украинские порты и промышленную базу, осуществив многочисленные атаки на Одессу и Днепр.

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Наши мысли с теми, кто погиб и получил ранения. Эти варварские нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру подчеркивают, почему мы должны и дальше поддерживать Украину - написала госпожа посол США в Украине.

Дополнение

Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице.

Также в доме продолжаются поиски людей под завалами.

Напомним

Системы противовоздушной обороны в Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях сбили 23 вражеских беспилотника, которые были использованы во время ночной атаки рф.