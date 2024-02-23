Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины
Киев • УНН
Ночные атаки россии на украинские порты и промышленные базы в Одессе и Днепре привели к гибели и ранениям гражданских лиц, что заставило посла США в Украине снова призвать к дальнейшей поддержке Украины.
Госпожа посол США Бриджит Бринк показала последствия ночных атак россии и призвала Вашингтон продолжить поддержку Украины. Об этом она написала на своей странице и в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Она рассказала, что этой ночью оккупационные войска рф атаковали украинские порты и промышленную базу, осуществив многочисленные атаки на Одессу и Днепр.
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Наши мысли с теми, кто погиб и получил ранения. Эти варварские нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру подчеркивают, почему мы должны и дальше поддерживать Украину
Дополнение
Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице.
Также в доме продолжаются поиски людей под завалами.
Напомним
Системы противовоздушной обороны в Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях сбили 23 вражеских беспилотника, которые были использованы во время ночной атаки рф.
Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины
Ночные атаки россии на украинские порты и промышленные базы в Одессе и Днепре привели к гибели и ранениям гражданских лиц, что заставило посла США в Украине снова призвать к дальнейшей поддержке Украины.
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