Посол США показала наслідки нічних атак рф та закликала продовжувати підтримку України
Київ • УНН
Нічні атаки росії на українські порти та промислові бази в Одесі та Дніпрі призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, що змусило посла США в Україні знову закликати до подальшої підтримки України.
Пані посол США Бріджит Брінк показала наслідки нічних атак росії та закликала Вашингтон продовжити підтримку України. Про це вона написала на своїй сторінці і у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Вона розповіла, що цієї ночі окупаційні війська рф атакували українські порти та промислову базу, здійснивши численні атаки на Одесу та Дніпро.
Масштабна пожежа в Одесі охопила 500 квадратних метрів: є загиблі23.02.24, 07:55 • 38985 переглядiв
Наші думки з тими, хто загинув й отримав поранення. Ці варварські напади на мирних жителів та цивільну інфраструктуру підкреслюють, чому ми повинні й надалі підтримувати Україну
Доповнення
Під час дронової атаки російські війська вночі поцілили не лише по багатоповерхівці у Дніпрі, але й по підприємству, з 8 постраждалих двоє залишаються у лікарні.
Також у будинку тривають пошуки людей під завалами.
Нагадаємо
Системи протиповітряної оборони в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях збили 23 ворожі безпілотники, які були використані під час нічної атаки рф.