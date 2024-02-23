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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Посол США показала наслідки нічних атак рф та закликала продовжувати підтримку України

Київ • УНН

 • 23617 перегляди

Нічні атаки росії на українські порти та промислові бази в Одесі та Дніпрі призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, що змусило посла США в Україні знову закликати до подальшої підтримки України.

Посол США показала наслідки нічних атак рф та закликала продовжувати підтримку України

Пані посол США Бріджит Брінк показала наслідки нічних атак росії та закликала Вашингтон продовжити підтримку України. Про це вона написала на своїй сторінці і у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі 

Вона розповіла, що цієї ночі окупаційні війська рф атакували українські порти та промислову базу, здійснивши численні атаки на Одесу та Дніпро.

Масштабна пожежа в Одесі охопила 500 квадратних метрів: є загиблі23.02.24, 07:55 • 38985 переглядiв

Наші думки з тими, хто загинув й отримав поранення. Ці варварські напади на мирних жителів та цивільну інфраструктуру підкреслюють, чому ми повинні й надалі підтримувати Україну

- написала пані посол США в Україні.

Доповнення

Під час дронової атаки російські війська вночі поцілили не лише по багатоповерхівці у Дніпрі, але й по підприємству, з 8 постраждалих двоє залишаються у лікарні.

Також у будинку тривають пошуки людей під завалами.

Нагадаємо

Системи протиповітряної оборони в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях збили 23 ворожі безпілотники, які були використані під час нічної атаки рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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Бріджит А. Брінк
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