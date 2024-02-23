Українська протиповітряна оборона збила 23 ворожі безпілотники у кількох областях
Київ • УНН
Системи протиповітряної оборони в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях збили 23 ворожі безпілотники, які були використані під час нічної атаки рф.
ППО знищила 23 ворожих безпілотники в межах різних областей України. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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У ніч на 23 лютого 2024 року рф здійснила атаку на Україну, використовуючи різноманітні військові засоби.
За інформацією, російські війська використали 31 ударний безпілотник типу "Shahed".
Також було випущено 3 зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційна ракета Х-31П та дві крилаті ракети Х-22.
ППО знищила 23 ударних безпілотників в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.
Повітряні сили Збройних Сил України виявили ворожі безпілотники, що рухаються над центральними регіонами23.02.24, 00:54 • 35256 переглядiв