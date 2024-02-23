Повітряні сили Збройних Сил України виявили ворожі безпілотники, що рухаються над центральними регіонами
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення ворожих безпілотників, які рухалися з Кіровограда в напрямку Полтави, а також із заходу Дніпропетровської області в напрямку Дніпра та Запоріжжя в напрямку Дніпропетровська.
Повітряні сили ЗС України повідомляють про виявлення ворожих безпілотників (БпЛА) у кількох регіонах, передає УНН.
Увага! Ворожі БпЛА на Кіровоградщині, рухаються на Полтавщину."Шахеди" на заході Дніпропетровщини – у напрямку Дніпра. БпЛА на Запоріжжі – у напрямку Дніпропетровщини.
Повітряні сили попереджають щодо руху ворожих БпЛА в напрямку Кіровоградщини22.02.24, 23:46 • 30848 переглядiв