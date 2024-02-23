Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеские беспилотники, движущиеся над центральными регионами
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников, которые двигались из Кировограда в направлении Полтавы, а также с запада Днепропетровской области в направлении Днепра и Запорожья в направлении Днепропетровска.
Воздушные силы ВС Украины сообщают об обнаружении вражеских беспилотников (БпЛА) в нескольких регионах, передает УНН.
Внимание! Вражеские БпЛА на Кировоградщине, движутся на Полтавщину. "Шахеды" на западе Днепропетровщины - в направлении Днепра. БпЛА на Запорожье - в направлении Днепропетровщины.
Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины22 февраля 2024, 21:46 • 14213 просмотров
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеские беспилотники, движущиеся над центральными регионами
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников, которые двигались из Кировограда в направлении Полтавы, а также с запада Днепропетровской области в направлении Днепра и Запорожья в направлении Днепропетровска.
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