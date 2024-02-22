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Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины

Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 21:46  •  9814 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о возможных атаках вражеских беспилотников в Кировоградской области.

Воздушные силы ВС Украины сообщают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в направлении Кировоградщины, передает УНН.

Шахеды на Херсонщине: Воздушные силы обнаружили движение объектов в северном направлении22 февраля 2024, 21:40 • 10758 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о возможных атаках вражеских беспилотников в Кировоградской области.

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Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины

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