Шахеды на Херсонщине: Воздушные силы обнаружили движение объектов в северном направлении
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотники "Шахед" иранского производства в Херсонской области.
Воздушные силы ВС Украины зафиксировали присутствие "Шахедов" в Херсонской области, которые движутся в северном направлении. Передает УНН.
Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области22 февраля 2024, 21:29 • 10375 просмотров
Шахеды на Херсонщине: Воздушные силы обнаружили движение объектов в северном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотники "Шахед" иранского производства в Херсонской области.
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