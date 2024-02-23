Украинская противовоздушная оборона сбила 23 вражеских беспилотника в нескольких областях
Системы противовоздушной обороны в Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях сбили 23 вражеских беспилотника, которые были использованы во время ночной атаки рф.
За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиационных атак, 152 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 101 боевое столкновение, при этом рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиаудара и 152 раза применила реактивные системы залпового огня.
Львовянин приговорен к 8 годам за покушение на убийство, хулиганство и угон автомобиля
Львовский суд приговорил 37-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы за покушение на убийство, хулиганство и незаконное завладение автомобилем после того, как он выстрелил в двух человек.
Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну
США высадили первый за 50 лет космический аппарат на Луну, причем во время спуска у корабля "Одиссей" возникли проблемы с навигацией, которые потребовали 11 часов работы инженеров, чтобы их решить.
В Хмельницкой области испытывают снегоход "Богун" во время Всеукраинских учений
Спасатели и Красный Крест испытали возможности снегохода "Богун" во время Всеукраинских учений, которые состоялись в Хмельницкой области.
23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя
Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.
Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека
Три человека погибли в результате вражеского обстрела в Одессе, тела еще двух жертв были найдены под завалами во время поисково-спасательных работ.
В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы
В результате атаки вражеских беспилотников на дом в Днепре 8 человек получили ранения, 7 из них были госпитализированы.
GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков
GAFA Грузии продолжает идентифицировать потомков репрессированных во время сталинского режима в 1937-38 годах, собирая образцы ДНК для сравнения с останками, найденными на бывшей военной базе.
Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают войну в Украине
Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают агрессию рф, нацеленных на такие ключевые сектора, как вооружение, энергетика и алмазодобывающая промышленность.