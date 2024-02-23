Украинская противовоздушная оборона сбила 23 вражеских беспилотника в нескольких областях

ПВО уничтожила 23 вражеских беспилотника в пределах разных областей Украины. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 23 февраля 2024 года рф осуществила атаку на Украину, используя различные военные средства.

По информации, российские войска использовали 31 ударный беспилотник типа "Shahed".

Также было выпущено 3 зенитные управляемые ракеты С-300, противорадиолокационная ракета Х-31П и две крылатые ракеты Х-22.

ПВО уничтожила 23 ударных беспилотника в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеские беспилотники, движущиеся над центральными регионами