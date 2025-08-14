После 9 лет плена: домой вернулся Богдан Ковальчук, которого россияне схватили в 17 лет

В Украину вернулся мужчина, которого россияне захватили в плен еще когда ему было 17 лет. В неволе мужчина находился в течение девяти лет. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Представьте себе, 9 лет в плену, куда этот парень попал еще подростком. Домой вернулся украинец, которого россияне схватили в 17 лет - Богдан Ковальчук - сообщил Ермак.

Глава ОП сообщил, что подростком этот мужчина проживал в Ясиноватой. Он пытался выехать в Торецк, чтобы завершить обучение и получить диплом. На блокпосту его схватили пророссийские боевики.

Парня обвинили якобы в работе на СБУ. В частности, в подрыве автомобилей и здания оккупационной "полиции".

Теперь он в Украине. Здесь он нужен. россияне украли у него так много времени. Мы работаем над тем, чтобы вернуть всех наших людей из неволи - отметил Ермак.

Дополнение

Украина спасла группу детей с временно оккупированных территорий, включая мальчика, чья мать погибла, а отец потерял ноги. Среди них также дети, опекунам которых угрожали из-за отказа от российских документов.

Мать с четырьмя детьми в возрасте от полутора до 15 лет выехала с временно оккупированной территории, где семья жила под постоянным давлением. Дети впервые за более чем три года увидели своего папу.