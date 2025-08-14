$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 25233 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 35824 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 35275 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 26951 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 31114 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 46611 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 153122 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 82351 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 79827 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 70416 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
После 9 лет плена: домой вернулся Богдан Ковальчук, которого россияне схватили в 17 лет

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Богдан Ковальчук, захваченный в 17 лет, вернулся в Украину после девяти лет в российском плену. Его схватили пророссийские боевики на блокпосту при попытке выехать из Ясиноватой.

После 9 лет плена: домой вернулся Богдан Ковальчук, которого россияне схватили в 17 лет

В Украину вернулся мужчина, которого россияне захватили в плен еще когда ему было 17 лет. В неволе мужчина находился в течение девяти лет. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Представьте себе, 9 лет в плену, куда этот парень попал еще подростком. Домой вернулся украинец, которого россияне схватили в 17 лет - Богдан Ковальчук 

- сообщил Ермак.

Глава ОП сообщил, что подростком этот мужчина проживал в Ясиноватой. Он пытался выехать в Торецк, чтобы завершить обучение и получить диплом. На блокпосту его схватили пророссийские боевики.

Парня обвинили якобы в работе на СБУ. В частности, в подрыве автомобилей и здания оккупационной "полиции".

Теперь он в Украине. Здесь он нужен. россияне украли у него так много времени. Мы работаем над тем, чтобы вернуть всех наших людей из неволи 

- отметил Ермак.

Дополнение

Украина спасла группу детей с временно оккупированных территорий, включая мальчика, чья мать погибла, а отец потерял ноги. Среди них также дети, опекунам которых угрожали из-за отказа от российских документов.

Мать с четырьмя детьми в возрасте от полутора до 15 лет выехала с временно оккупированной территории, где семья жила под постоянным давлением. Дети впервые за более чем три года увидели своего папу.

Павел Зинченко

Украина