Після 9 років полону: додому повернувся Богдан Ковальчук, якого росіяни схопили у 17 років
Київ • УНН
Богдан Ковальчук, захоплений у 17 років, повернувся в Україну після дев'яти років у російському полоні. Його схопили проросійські бойовики на блокпосту під час спроби виїхати з Ясинуватої.
В Україну повернувся чоловік, якого росіяни захопили в полон ще коли йому було 17 років. У неволі чоловік перебував протягом дев’яти років. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Уявіть собі, 9 років у полоні, куди цей хлопець потрапив ще підлітком. Додому повернувся українець, якого росіяни схопили у 17 років - Богдан Ковальчук
Очільник ОП повідомив, що підлітком цей чоловік проживав у Ясинуватій. Він намагався виїхати в Торецьк, щоб завершити навчання та отримати диплом. На блокпосту його схопили проросійські бойовики.
Хлопця звинуватили нібито у роботі на СБУ. Зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції".
Тепер він в Україні. Тут він потрібен. росіяни вкрали в нього так багато часу. Ми працюємо над тим, щоб повернути всіх наших людей з неволі
Доповнення
Україна врятувала групу дітей з тимчасово окупованих територій, включаючи хлопчика, чия мати загинула, а батько втратив ноги. Серед них також діти, опікунам яких погрожували через відмову від російських документів.
Мати з чотирма дітьми віком від півтора до 15 років виїхала з тимчасово окупованої території, де родина жила під постійним тиском. Діти вперше за понад три роки побачили свого тата.