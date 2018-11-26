Порошенко в декабре внесет проект решения о дате президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В декабре Президент Украины Петр Порошенко внесет проект решения о дате президентских выборов. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Именно в декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов", - заявил П.Порошенко.
Напомним, ранее Президент заявил, что будет предлагать парламенту ввести в Украине военное положение на 30 дней, чтобы "военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании".
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00. До сих пор рассмотрение вопрос не начался.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.